Onde assistir a Operário-PR x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (19), no Estádio Germano Kruger; confira a transmissão e outras informações do jogo

Operário-PR e Ceará se enfrentam neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela sexta rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há três rodadas da Série B (com uma derrota e dois empates), o Operário-PR entra em campo pressionado pela vitória em casa. Com oito pontos, a equipe registra um aproveitamento de 53%.

Do outro lado, o Ceará, também com oito pontos, chega embalado por duas vitórias consecutivas na Série B: 2 a 1 contra o Amazonas e 3 a 0 contra o Novorizontino. O goleiro Richard não viajou com o restante da delegação, mas está confirmado entre os titulares.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy e Cássio Gabriel; Maxwell, Felipe Augusto e Ronaldo.

Ceará: Richard; Matheus Felipe, Jonathan e David Ricardo; Raí Ramos e Matheus Bahia; De Lucca, Guilherme Castilho e Aylon; Erick Pulga e Facundo Barceló.

Desfalques

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Daniel e Caio Rafael estão no departamento médico, enquanto Guilherme Castilho e Saulo Mineiro estão suspensos. Lucas Mugni está fora da lista de relacionados.

Quando é?

Data: domingo, 19 de maio de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Kruger - Ponta Grossa, PR

Arbitragem: Flávio Rodrigues (árbitro), Daniel Luis Marques e Evandro de Melo (assistentes), Elvio Kertelt (quarto árbitro), Caio Max Augusto Vieira (VAR)