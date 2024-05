Onde assistir a Novorizontino x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (17), no Estádio Jorge de Biasi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Coritiba se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte, pela sexta rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Pressionado, com duas derrotas consecutivas, o Novorizontino é o 12º colocado na tabela com seis pontos somados em cinco jogos disputados. Já o Coritiba, em décimo lugar, com sete pontos, vem de vitória sobre o Guarani por 1 a 0.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Renato; Raul Prata, Willian Farias, Marlon e Léo Tocantins; Paulo Vitor, Neto Pessoa e Waguininho.

Mais artigos abaixo

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Morelli e Sebastian Gómez; Lucas Ronier, Matheus Frizzo e Wesley Pomba; Brandão.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Arilson, Leandro Damião, Fransérgio e Thalisson estão fora .

Quando é?