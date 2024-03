Onde assistir a Nova Iguaçu x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (13), no Estádio Mané Garrincha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Nova Iguaçu e Internacional se enfrentam na noite desta quarta-feira (13), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Vasco em 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu volta as atenções para a disputa da Copa do Brasil. Na primeira fase, a Laranja Mecânica goleou o Itabuna por 8 a 0.

Do outro lado, o Internacional, embalado com a classificação para a semifinal do Campeonato Gaúcho após a vitória sobre o São Luiz por 3 a 0. Agora, o foco está na busca pela vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Vale lembrar que anteriormente o Colorado venceu o ASA por 2 a 0.

Prováveis escalações

Nova Iguaçu: Fabrício; Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon; Igor Fraga, Albert e Bill; Yago, Carlinhos e Xandinho. Técnico: Carlos Vitor.

Internacional: Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz; Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

Nova Iguaçu

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Thiago Maia ficou em Porto Alegre aprimorando a parte física.

Quando é?