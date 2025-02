Onde assistir a Náutico x Juazeirense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), pela terceira rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na internet

O Náutico recebe a Juazeirense, da Bahia, na tarde desta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em 2025, a Copa do Nordeste conta com 16 clubes, divididos em dois grupos de oito times, onde cada equipe enfrentará os times do outro grupo na fase de grupos. Os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final. O Náutico, que busca recuperação, está na 6ª posição do Grupo B, depois de perder por 1 a 0 contra o Confiança na segunda rodada. Já a Juazeirense ocupa a 7ª posição da mesma chave e, após empatar sem gols com o Bahia, precisa de uma vitória para melhorar sua situação no campeonato.

Prováveis escalações

Náutico: Wellerson; Buiú, Felipe Santana, Odivan, Igor; Wenderson, Sousa, Auremir; Kayon, Bruno Mezenga e Samuel Otusanya. Técnico: Marquinhos Santos.

Juazeirense: Igor; Alex, Wesley, Zé Romário, Daniel; Clebson, Elivélton, Junior Santos, Alexsandro; Tata e Guilherme Silveira. Técnico: Carlos Rabello.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Juazeirense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?