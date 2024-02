Onde assistir a Moto Club x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), no Estádio Nhozinho Santos; veja como acompanhar na TV e na internet

Moto Club e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 20h (de Brasília), no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime no streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o rival Vitória por 3 a 2, o Bahia volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil. Melhor ranqueado na CBF, o clube tem a vantagem do empate para avançar. O vencedor terá pela frente a Portuguesa Santista ou o Caxias na segunda fase.

Do outro lado, o Moto Club chega pressionado após três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos disputados no Campeonato Maranhense. No último compromisso, a equipe foi goleada pelo Maranhão por 5 a 1.

Prováveis escalações

Moto Club: Dida; Alex Rocha, Yago Ramon, Gilmar e Jocivan; Caíque Oliveira, Raílson, Léo Silva e Geovani; Gersinho (Ryan) e Waldir. Técnico: Tuca Guimarães.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu e David Duarte (Rezende); Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba e Éverton Ribeiro; Thaciano (Ademir), Cauly e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Moto Club

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Ryan se recupera de uma entorse no tornozelo e segue fora.

Quando é?