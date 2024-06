Onde assistir a Mirassol x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (4), no Estádio José Maria de Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Guarani se enfrentam nesta terça-feira (4), às 19h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela oitava rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No meio da tabela, com 11 pontos e um aproveitamento de 52%, o Mirassol vem de derrota para o Amazonas por 1 a 0 na Série B. Já o o Guarani, na zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos, não vence há três rodadas, com duas derroas e um empate.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Neto Moura, Gabriel e Danielzinho; Negueba, Dellatorre e Fernandinho. Guarani: Vladimir; Diogo Mateus, Léo Santos, Douglas e Jefferson.

Mais artigos abaixo

Guarani: Vladimir, Diogo Mateus, Léo Santos, Lucas Adel e Jefferson; Camacho, Matheus Bueno, Anderson Leite e Marlon (Gustavo França); João Victor e Luccas Paraízo.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Douglas Bacelar, Caio Dantas, Luan Dias e Vinicius Kauê estão fora.

Quando é?

Data: terça-feira, 4 de junho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia - Mirassol, SP