Onde assistir a Millonarios x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Rubro-Negra estreia na Libertadores nesta terça-feira (2), no Estádio El Campín; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Flamengo visita o Millonarios nesta terça-feira (2), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá, pela primeira rodada do Grupo E da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, o Flamengo volta suas atenções para a estreia na Libertadores. Buscando o quarto título do torneio, o último conquistado em 2022, o Rubro-Negro está no Grupo E, junto com Bolívar, Palestino e Millonarios.

Do outro lado, o Millonarios conquistou a classificação para a Libertadores de 2024 após vencer o Torneio Apertura na Colômbia em 2023. Na temporada atual, a equipe está em nono lugar, somando 19 pontos. Na última rodada, derrotou o Fortaleza por 2 a 1.

Confira os relacionados do Flamengo para a estreia na Libertadores

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves

Zagueiros: Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz, David Luiz e Cleiton

Laterais: Varela, Ayrton Lucas e Viña

Volantes: Pulgar, Allan, Igor Jesus e Evertton Araujo

Meias: Arrascaeta, De la Cruz, Victor Hugo e Matheus Gonçalves

Atacantes: Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lorran

Prováveis escalações

Millonarios: Álvaro Montero, Jorge Arias, Óscar Vanegas, Delvin Alfonzo e Yuber Quiñonez; Stiven Vega, Juan Pereira e Daniel Ruiz (Nicolas Arevalo); Daniel Giraldo, Beckham Castro e Santiago Giordana (Leonardo Castro). Técnico: Alberto Gamero.

Flamengo: Agustín Rossi; Guilhermo Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Nicolás de la Cruz e Giorgian de Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite.

Desfalques

Millonarios

Omar Bertel e Andrés Llinas estão no departamento médico.

Flamengo

Wesley e Gerson segue machucados, enquanto Gabigol está suspenso por dois anos por tentativa de fraude no exame antidoping.

Quando é?