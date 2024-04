Onde assistir a Metropolitanos x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (11), no Estádio Olímpico de la Universidad Central; confira a transmissão e outras informações do jogo

Metropolitanos e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la Universidad Central, e, Caracas, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Campeão do Campeonato Mato-Grossense, o Cuiabá volta as atenções para a disputa da Sul-Americana. Na rodada de estreia, a equipe empatou com o Lanús por 1 a 1. No momento, ocupa a terceira posição do Grupo G, com um ponto.

Do outro lado, o Metropolitanos, na lanterna do grupo, também busca a vitória na Sul-Americana. Na primeira rodada, a equipe foi derrotada pelo Deportivo Garcilaso por 3 a 2.

Prováveis escalações

Metropolitanos: Giancarlo Schiavone, Jefre Vargas, Andrés Ferro, Carlos Gruezo, Néstor Cova, Edwin Laszo, Carlos Cermeño, Christian Larotonda, Robinson Flores, Freddy Vargas e Charlis Ortiz.

Cuiabá: Walter, Bruno Alves, Allyson, Marlon, Rikelme, Lucas Mineiro, Guilherme Madruga, Fernando Sobral, Eliel, Deyverson e Clayson.

Desfalques

Metropolitanos

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Matheus Alexandre, Ramon e Giménez, estão lesionados.

Quando é?