Onde assistir a Maranhão x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), no Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Maranhão e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, em São Luis, pela oitava rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Campina Grande), do DAZN no streaming e do Nosso Futebol na TV fechada (veja a programação completa).

Antes de encarar o Ceará no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, o Fortaleza precisa vencer o Maranhão para garantir a classificação para a próxima fase do Nordestão. No momento, ocupa a vice-liderança do Grupo B, com oito pontos.

Do outro lado, o Maranhão, em sexto lugar do Grupo A, com 11 pontos, está a um do Botafogo-PB, equipe que fecha a zona de classificação, mas não depende apenas de si para avançar de fase. Até o momento, registra três vitórias, dois empates e duas derrotas no torneio.

Prováveis escalações

Maranhão: Moisés; Franklin, Pedro Gustavo, Maicon e André Radija; Adeílson Maranhão, Cavi, Pedro Guilherme, Ronald Camarão e Vinícius Barata; Rafael Teixeira. Técnico: Zé Augusto.

Fortaleza: João Ricardo; Dudu, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Kauan, Calebe, Marinho e Moisés; Pedro Rocha. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques

Maranhão

Não há desfalques confirmados.

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Quando é?