Onde assistir a Manchester City x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Manchester City recebe o Real Madrid na tarde desta quarta-feira (17), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, na Inglaterra, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League 2023/24. Como empataram o primeiro jogo por 3 a 3, quem vencer garante a classificação para a semifinal. A partida terá transmissão ao vivo da Max no streaming (veja a programação completa).

Na luta pelo título do Campeonato Inglês e embalado com a goleada aplicada sobre o Luton Town por 5 a 1, o Manchester City volta as atenções para a disputa da Champions em busca do bi. Atual campeão do torneio, a equipe de Guardiola passou pelo Copenhagen nas oitavas de final, enquanto na primeira fase terminou na liderança do Grupo G, com 18 pontos.

Do outro lado, o Real Madrid, o maior campeão da Champions League com 14 títulos, assegurou a classificação para as quartas de final após terminar na liderança do Grupo C, com 18 pontos, oito a mais que o Napoli, segundo colocado. Nas oitavas , os merengues passaram pelo RB Leipzig por 2 a 1 no placar agregado.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Desfalques

Manchester City

Walker e Aké estão machucados.

Real Madrid

Alaba e Courtois seguem no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 17 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium - Manchester, ING

Arbitragem: Daniele Orsato (árbitro), Ciro Carbone e Alessandro Giallatini (assistentes), Maurizio Mariani (quarto árbitro), Massimiliano Irrati (VAR)