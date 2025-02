Onde assistir a Liverpool x Wolverhampton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (16), no Estádio Anfiled; confira a transmissão e outras informações do jogo

Liverpool e Wolverhampton se enfrentam neste domingo (16), às 11h (de Brasília), no Estádio Anfield, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Eliminado da Copa da Inglaterra pelo Plymouth Argyle por 1 a 0, o Liverpool empatou por 2 a 2 com o Everton na última rodada do Campeonato Inglês e agora busca reencontrar o caminho da vitória. Apesar do tropeço, os Reds seguem na liderança do torneio, com 57 pontos, sete a mais que o Arsenal, segundo colocado.

Por outro lado, o Wolverhampton luta contra o rebaixamento. Ocupando a 17ª posição, com 19 pontos e um aproveitamento de 26%, a equipe está a apenas dois pontos do Leicester, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Gakpo e Luis Diaz.

Wolverhampton: José Sá; Agbadou, Toti, Bueno; Semedo, João Gomes, André, Ait-Nouri; Pablo Sarabia, Gonçalo Guedes; Matheus Cunha.

