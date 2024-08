Premier League: os artilheiros do Campeonato Inglês na temporada 2024/25

Veja quem são os líderes em gols marcados na Premier League

A temporada 2024/25 da Premier League está apenas começando, mas as expectativas já estão nas alturas. Arsenal e Manchester City, protagonistas da última edição, prometem mais uma vez lutar pelo título até o fim. Os comandados de Pep Guardiola buscam se tornar os primeiros pentacampeões consecutivos da competição, enquanto o Arsenal almeja quebrar essa hegemonia e voltar ao topo do futebol inglês.

Erling Haaland, após uma temporada brilhante em que foi o artilheiro com 27 gols, entra em campo novamente com a missão de continuar balançando as redes e ajudar o City a manter sua supremacia. Tudo indica que teremos mais uma temporada repleta de grandes jogos, rivalidades intensas e momentos históricos.

Além dele, os brasileiros continuam se destacando nas grandes ligas europeias, e a temporada 2024/25 não é exceção. Confira abaixo a lista da artilharia do Campeonato Inglês 2024/25.

Atualizado em 16 de agosto de 2024, às 18h06(de Brasília)

