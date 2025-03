Onde assistir a Juazeirense x CSA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (06), pela 5ª rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na internet

A Juazeirense recebe o CSA na noite desta quinta-feira (06), às 21h30 (de Brasília), no Adaulto Moraes, em Juazeiro do Norte, pela quinta rodada do Grupo B da Copa do Nordeste de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view e no streaming (veja a programação completa aqui).

O CSA vem fazendo uma campanha consistente na Copa do Nordeste e chega para a partida embalado na liderança do Grupo B. Com nove pontos conquistados, a equipe alagoana busca manter a ponta da tabela e seguir firme na briga pela classificação. A Juazeirense, por sua vez, ocupa a quarta posição do Grupo B e tenta se aproximar dos líderes. Na rodada passada, a equipe baiana conseguiu um resultado importante ao vencer o Sampaio Corrêa por 1 a 0 fora de casa.

Prováveis escalações

Juazeirense: Igor; Santos, Rodrigues, Romário, Nazaré; Emerson, Bino, Candido; Ceará, Silveira e Rangel. Técnico: Carlos Rabello.

CSA: Georgemy; Cédric, Wanderson, Betão, Enzo; Vander, Camacho, Nicola; Cachoeira, Brayann; Marques. Técnico: Higo Magalhães.

Desfalques

Juazeirense

Sem desfalques confirmados.

CSA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?