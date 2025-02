Onde assistir a Juazeirense x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (05), no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juazeirense e Bahia se enfrentam na noite desta quarta-feira (05), às 19h (de Brasília), no Albertão, em Teresina, pela 2ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste 2025. A partida será transmitida pelo Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

O Juazeirense estreou com derrota na Copa do Nordeste, caindo por 2 a 1 diante do América-RN, fora de casa. No Estadual, ademais, a equipe também não faz lá grande campanha, somando apenas sete pontos em seis jogos e figurando fora do G-4, em 7°.

O Bahia, enquanto isso, atual vice-campeão do Nordestão, chega como um dos naturais grandes favoritos pelo título. E o início de trajetória foi com o pé direito, com uma goleada por 4 a 0 sobre o Sampaio Corrêa. 4ª colocado do Baiano, com nove pontos - a três pontos do líder Vitória -, a expectativa é de um novo bom resultado.

Prováveis escalações

Juazeirense: Igor Leonardo; Jhunior Santos, Zé Romário, Wesley e Daniel; Elivélton, Jr Santos e Gutierrez; Alexsandro, Guilherme e Patrick. Técnico: Carlos Rabello.

Bahia: Marcos Felipe; Kauã Davi, Marcos Victor, Vitor Hugo (Rezende) e Fredi; Acevedo, Sidney (Jota) e Rodrigo Nestor; Tiago, Everaldo (Willian José) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Juazeirense

Sem desfalques divulgados.

Bahia

Yan Souto (lesionado).

Quando é?