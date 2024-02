Onde assistir a Ji-Paraná x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (29), pela primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ji- Paraná, de Rondônia, recebe o Paysandu, do Pará, nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Biancão, em Ji-Paraná, pela primeira fase da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo e exclusivo do Amazon Prime Video, no streaming (veja a programação completa aqui).

Neste último fim de semana, o Ji-Paraná fez sua estreia na temporada ao enfrentar o Genus, pela primeira rodada do Campeonato Rondoniense. A equipe de Omar Feitosa venceu pelo placar mínimo e gol de Douglas.

Do outro lado, o Paysandu está na liderança do Campeonato Paranaense, com 17 pontos em sete jogos disputados, dois pontos a mais que o vice-líder Tuna Luso. A equipe paraense tem a vantagem do empate para passar de fase. Quem vencer, enfrentará o Juventude na segunda fase.

Prováveis escalações

Ji-Paraná: Lupita; Apodi, Nildo, Sávio, Pink; Everton, Irlan, Raul; Ryan, Rafinha e Douglas. Técnico: Omar Feitosa.

Paysandu: Matheus Nogueira; Michel Macedo, Carlão, Luan Freitas, Kevyn; Netinho, Gabriel Bispo, Robinho; Leandro, Jean Dias e Hyuri. Técnico: Hélio dos Anjos.

Desfalques

Ji-Paraná

Sem desfalques confirmados

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?