Onde assistir a Ituano x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (26), no Estádio Novelli Junior; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ituano e Operário-PR se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Estádio Novelli Junior, em Itu, pela segunda rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view e no canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Depois de estrear na Série B com derrota para a Chapecoense por 3 a 1 fora de casa, o Ituano busca a recuperação, enquanto o Operário-PR mira a segunda vitória. Na primeira rodada, venceu o Avaí por 1 a 0.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson; M. P. A. G Scalese, M. Cabral Evaristo, Walber; Eduardo, Lipe Gadol, E. Person, José Aldo, Leonardo; Bruno Alves, Bruno. Técnico: Alberto Valentim.

Mais artigos abaixo

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Vinícius Diniz e Cássio Gabriel; Maxwell (Guilherme Pira), Felipe Augusto e Ronaldo. Técnico: Rafael Guanaes.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Operário-PR

Rafhael Lucas, Rodrigo Rodrigues, Rodriguinho, Felipe Garcia e Marco Antônio são desfalques.

Quando é?