Onde assistir a Itabaiana x Botafogo-PB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste domingo (24), no Estádio Barretão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Itabaiana e Botafogo-PB se enfrentam neste domingo (24), às 16h (de Brasília), no Estádio Barretão, em Sergipe, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN no streaming e do Nosso Futebol no pay-per-view (veja a programação completa).

Na lanterna do Grupo B, com apenas três pontos conquistados, o Itabaiana busca reencontrar o caminho da vitória após quatro derrotas consecutivas no Nordestão. Já o Botafogo-PB, que vem de empate sem gols com o Treze, ocupa a sexta posição do Grupo A, com nove pontos.

Prováveis escalações

Itabaiana: Jefferson, Chiquinho Alagoano, Gabriel Caran, Thiago Papel e Léo Carvalho; Vitão, Bruno Sena, Marcelinho e Wendel; Cleitinho e João Vitor. Técnico: Aílton Silva.

Botafogo-PB: Dalton, Lenon, Reniê, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo, Thallyson e Bruno Leite; Dudu, Kiko e Pipico. Técnico: Moacir Júnior.

Desfalques

Itabaiana

Não há desfalques confirmados.

Botafogo-PB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?