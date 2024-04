Onde assistir a Internacional x Real Tomayapo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Real Tomayapo se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h (de Brasília), no Estádio Beira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Belgrano na rodada de estreia, o Internacional busca a primeira vitória na Sul-Americana. No momento, ocupa a terceira posição do Grupo C, com um ponto. Vale destacar que o técnico da seleção brasileira, Dorival Junior, vai acompanhar as partidas de Grêmio e Inter em Porto Alegre.

Do outro lado, o Real Tomayapo está na lanterna do grupo sem nenhum ponto conquistado. Na primeira rodada do torneio, a equipe foi derrotada pelo Delfín por 2 a 0.

Prováveis escalações

Internacional: Sergio Rochet; Fabricio Bustos, Vitão, Fernando (Robert Renan) e Renê; Bruno Gomes, Thiago Maia, Maurício e Wanderson (Alan Patrick); Enner Valencia (Lucas Alario) e Rafael Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

Real Tomayapo: Pedro Galindo; Santiago Cuiza, Juan Rioja, Leonardo Justiniano e Matías Noble; Mijaíl Avilés, Agustín Alcaraz e Leandro Maygua; Miguel Graneros; Mirko Tomianovic e Vladimir Castellón (Jorge Ortega). Técnico: Cristian Aran.

Desfalques

Internacional

Aránguiz segue fora.

Real Tomayapo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?