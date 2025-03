Onde assistir a Internacional x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Gaúcho 2025

Gre-Nal 446 será disputado neste domingo (16), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Grêmio decidem o título do Campeonato Gaúcho 2025 neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A final terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio Grande do Sul) na TV aberta, do sportv 3 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Maior vencedor do Gauchão com 45 títulos, o Internacional entra em campo com vantagem. Como venceu o primeiro jogo da final por 2 a 0, o Colorado pode perder por até um gol de diferença. Invicto na atual edição do torneio, a equipe encerrou a primeira fase na liderança do Grupo B, com 20 pontos, enquanto na semifinal eliminou o Caxias por 5 a 1 no placar agregado.

Por outro lado, o Grêmio vai em busca do 44º título do Campeonato Gaúcho. Com a dura missão de precisar vencer por três gols de diferença, o Tricolor Gaúcho conquistou a classificação após eliminar o Juventude nos pênaltis por 3 a 2 na semifinal. Na primeira fase, terminou na liderança do Grupo A, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota.

Mais artigos abaixo

Em 445 jogos disputados entre as equipes, o Internacional registra 165 vitórias, contra 141 do Grêmio, além de 139 empates.

Prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick, Carbonero; Enner Valencia.

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristian Olivera, Monsalve (Edenilson) e Amuzu; Braithwaite.

Desfalques

Internacional

Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Gabriel Carvalho, Bruno Tabata, Mercado e Lucca Drummond seguem no DM.

Grêmio

Rodrigo Ely e Kannemann são os únicos desfalques.

Quando é?