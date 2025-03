Final do Campeonato Gaúcho de 2025: jogos, classificados, quando é, onde assistir e mais

Após quatro anos, o título estadual volta a ser decidido em um Gre-Nal

O maior clássico do Rio Grande do Sul voltará a decidir o título estadual. Após quatro anos, o Campeonato Gaúcho terá um Gre-Nal na final, com Grêmio e Internacional duelando pela taça em dois jogos. A primeira partida será na Arena do Grêmio, enquanto a decisão acontecerá no Beira-Rio, casa colorada, já que o Inter teve a melhor campanha na primeira fase.

O Grêmio chega à final embalado pela busca do oitavo título consecutivo, mantendo uma hegemonia que já dura desde 2018. O Inter, por sua vez, quer encerrar o jejum e levantar o troféu pela primeira vez desde 2016. Além disso, a equipe volta a disputar a decisão do estadual depois de três eliminações seguidas nas semifinais.

A seguir, a GOAL fornece todos os detalhes sobre a decisão do Gauchão 2025...