Onde assistir a Internacional x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (28), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (28), às 20h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a vitória sobre o Delfín por 2 a 1 na Copa Sul-Americana, o Internacional volta as atenções para o Brasileirão. O Colorado, com seis pontos, conquistou vitórias nos dois primeiros jogos (2 a 1 contra o Bahia e 1 a 0 contra o Palmeiras), mas acabou sendo derrotado pelo Athletico-PR por 1 a 0.

Do outro lado, o Atlético-GO, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão, busca sua primeira vitória após três derrotas consecutivas. Até agora, o Dragão foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1, pelo Botafogo por 1 a 0 e pelo São Paulo por 3 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique, Maurício e Gustavo Prado; Wesley e Borré.

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinicius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Rhaldney, Roni, Maguinho, Sahylon e Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez.

Desfalques

Internacional

Aránguiz, Enner Valencia, Wanderson e Alan Patrick estão fora.

Atlético-GO

Luiz Felipe, suspenso, cumprirá suspensão.

Quando é?