Onde assistir a Iguatu x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta terça-feira (27), no Estádio Morenão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Iguatu e Juventude se enfrentam nesta terça-feira (27), às 20h (de Brasília), no Estádio Morenão, no Ceará, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video serviço de streaming da Amazon (veja a programação completa aqui).

Após a derrota para o Ferroviário por 1 a 0 no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Cearense, o Iguatu volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil. A equipe precisa vencer para garantir a classificação.

Do outro lado, o Juventude chega com a vantagem do empate para avançar à segunda fase. O vencedor do confronto terá pela frente o Ji-Paraná ou o Paysandu na segunda fase. Nos últimos quatro jogos do Gauchão, o Juve soma três empates e uma derrota.

Prováveis escalações

Iguatu: Mauro Iguatu; Uesles, Júlio, Max Oliveira e Fernando Ceará; Pedrinho, Guidio, Diego Viana e Thiaguinho; Esquerdinha e Otacílio Marcos. Técnico: Washington Luiz.

Juventude: Lucas Wingert; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Jefferson; Luís Oyama, Jádson (Luis Mandaca), Lucas Barbosa e Erick Farias (Matheus Vargas); Gilberto e Jean Carlos. Técnico: Roger Machado.

Desfalques

Iguatu

Sem desfalques confirmados.

Juventude

Renan, com lesão na panturrilha esquerda, está fora.

Quando é?

