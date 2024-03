Onde assistir a Guarani x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (10), no Estádio Brinco de Ouro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo pela TNT na TV fechada, pela Cazé TV no YouTube, pelo Paulistão Play e pela Max no streaming (veja a programação completa aqui).

O Guarani, já eliminado do Paulistão, agora cumpre apenas tabela na competição. O Bugre encontra-se na lanterna do Grupo B, somando sete pontos, e busca encerrar sua participação com uma vitória, após enfrentar cinco derrotas e três empates nos últimos oito jogos disputados.

Do outro lado, o RB Bragantino, que foi derrotado pelo Botafogo na Pré-Libertadores durante a semana, volta suas atenções para a disputa do Paulistão. O Massa Bruta já está classificado para as quartas de final do torneio. O time é líder do Grupo C, com 21 pontos. Até aqui, são seis vitórias, três empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

Guarani: Vladimir, Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan, Márcio Silva, Hélder Santos, Anderson Leite, Régis, Camacho, Pablo Thomaz, Gabriel Santos. Técnico: Claudinei Oliveira.

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Realpe, Douglas Mendes e Guilherme Lopes; Raul, Bruninho e Gustavinho; Laquintana, Talisson e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Guarani

Camacho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Márcio Silva, lesionado, são desfalques.

RB Bragantino

Luan Cândido e Thiago Borbas vão cumprir suspensão, enquanto Henry Mosquera, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Nathan Camargo estão no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 10 de março de 2024

domingo, 10 de março de 2024 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Brinco de Ouro - Campinas, SP