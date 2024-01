Onde assistir a Guarani x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), no Estádio Brinco de Ouro; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada, da HBO Max e do Paulistão Play no streaming, e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na vice-liderança do Grupo B, o Guarani soma quatro pontos. Na rodada de estreia do Paulistão, sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Corinthians. Em seguida, empatou sem gols com o São Bernardo. Na última rodada, garantiu uma vitória por 3 a 0 sobre o Ituano.

Do outro lado, o Mirassol está na terceira posição do Grupo C, somando três pontos. Até o momento, a equipe empatou nos três primeiros jogos disputados. RB Bragantino, Corinthians e Inter de Limeira completam a chave.

Prováveis escalações

Guarani: Douglas Borges; Heitor, Léo Santos, Rayan e Mayk; Camacho, Matheus Bueno e Wenderson; Reinaldo, João Victor e Derek. Técnico: Umberto Louzer.

Mirassol: Alex Muralha, Rodrigo Ferreira, Warley, Lucas Gazal, Luiz Otávio, Yuri Lima, Danielzinho, Gabriel, Fernandinho, Mário Sérgio, Negueba.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques.

Mirassol

Não há desfalques confirmados.

Quando é?