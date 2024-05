Onde assistir a Goiás x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (10), no Estádio Hailé Pinheiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Ituano se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na terceira posição da Série B, com sete pontos, o Goiás busca manter a invencibilidade no torneio. Na rodada de estreia, o Esmeraldino empatou em 1 a 1 com o Ceará, enquanto nas rodadas seguintes obteve vitórias sobre a Ponte Preta, por 3 a 0, e o Brusque, por 2 a 0.

Por outro lado, o Ituano chega sob pressão. Na zona de rebaixamento, a equipe acumula três derrotas nos três primeiros jogos disputados. Na rodada de estreia, foi derrotado pela Chapecoense por 3 a 1, e em seguida pelo Operário por 2 a 0, e pelo Novorizontino por 3 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, David Braz e Edson; Diego, Rafael Gava, Marcão Silva e Sander; Welliton, Thiago Galhardo e Paulo Baya.

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Marcelo e Eduardo Diniz; Miqueias, Rodrigo e Eduardo Person; Bruno Xavier, Salatiel e Bruno Alves.

Desfalques

Goiás

Messias e Regis seguem machucados.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?