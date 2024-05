Onde assistir a Fortaleza x Sportivo Trinidense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Sportivo Trinidense se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado pela classificação para a final da Copa do Nordeste após vencer o Sport por 4 a 1, o Fortaleza agora busca avançar às oitavas de final como líder do Grupo D da Sul-Americana. Com 10 pontos, o Leão do Pici está em primeiro lugar do grupo, estando dois pontos à frente do Boca Juniors, o segundo colocado.

Por outro lado, o Sportivo Trinidense, já sem chances de classificação, ocupa a lanterna do grupo, com apenas três pontos conquistados. Até o momento, a equipe registra quaro derrotas e apenas uma vitória.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Hércules, Pedro Augusto, Yago Pikachu e Moisés; Pochettino e Juan Martín Lucero.

Sportivo Trinidense: Wilson Quiñónez; Sergio Mendoza, Flores, Cesar Benitez e Armando Ruiz Diaz; Riveros, Cristhian Martínez, De la Cruz e Joel Román; Rayer e Alan Pereira.

Desfalques

Fortaleza

Marinho e Calebe seguem fora.

Sportivo Trinidense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?