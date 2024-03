Onde assistir a Fortaleza x Retrô ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (14), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Retrô se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Maracanã por 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense, o Fortaleza volta as atenções para a disputa da Copa do Brasil. Na primeira fase, o Leão do Pici eliminou o Cianorte por 3 a 0.

"Sabemos que é um jogo único. Com a importância que tem a Copa do Brasil. Mas esse jogo está aí. Queríamos que o Fortaleza tivesse vencido e com placar que tivesse tranquilidade. Mas é Copa do Brasil e temos que ir com o melhor, e também com o melhor para a semifinal diante do Maracanã", afirmou o técnico Vojvoda.

Do outro lado, o Retrô garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil após eliminar o eliminou o Manauara por 2 a 1. No Campeonato Cearense, a equipe foi derrotada pelo Náutico por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Cardona, Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino, Kervin; Yago Pikachu, Moisés, Lucero.

Retrô: Paulo Ricardo; Israel, Dankler, Guilherme Paraíba, Edson Lucas; Jean, Alencar, Moisés Ribeiro; Radsley, Giva, Luisinho.

Desfalques

Fortaleza

Calebe, Hércules, Titi, Escobar e Dudu seguem fora.

Retrô

Sem desfalques confirmados.

