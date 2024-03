Onde assistir a São Bernardo x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (14), no Estádio 1º de Maio; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Bernardo e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 20h (de Brasília), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Eliminado do Paulistão, o Corinthians, que vem de empate sem gols com o Água Santa na última rodada da fase de grupos, volta as atenções para a Copa do Brasil. Na primeira fase, o Timão eliminou o Cianorte ao vencer por 3 a 0.

Do outro lado, o São Bernardo passou pelo Olaria por 1 a 0 na primeira fase da Copa do Brasil. No Paulistão, a equipe terminou na terceira posição do Grupo D, com 21 pontos, um a menos que o São Paulo e o Novorizontino, ambos classificados para as quartas de final.

Em oito jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma quatro vitórias, contra três do São Bernardo, além de um empate. No último encontro válido pela fase de grupos do Paulistão 2024, o São Bernardo venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Helder Maciel, Alan Santos, Rafael Forster; Hugo, Lucas Lima, Romisson, Arthur Henrique; Lucas Tocantins, Matheus Régis; Kayke Rodrigues. Técnico: Márcio Zanardi.

Corinthians: Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Pedro Raul (Romero), Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

Desfalques

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Com lesão muscular na coxa direita, Igor Coronado está fora.

Quando é?