Onde assistir a Fortaleza x Nacional Potosí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Nacional Potosí se enfrentam na noite desta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Após perder o título do Campeonato Cearense para o Ceará nos pênaltis por 3 a 2, o Fortaleza volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. No momento, o Leão do Pici ocupa a liderança do Grupo D, com três pontos. Na rodada de estreia, venceu o Sportivo Trinidense por 2 a 0.

Por outro lado, o Nacional Potosí empatou sem gols com o Boca Juniors na primeira rodada da Sul-Americana. Com um ponto, a equipe ocupa a terceira posição do grupo.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez, Kuscevic e Yago Pikachu; Hércules, Lucas Sasha e Pochettino (Zé Welison); Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Nacional Potosí: Carlos Adorno; Óscar Añez, José María Carrasco, Edisson Restrepo e Daniel Mancilla; Andrés Torrico Franco, Pedro Azogue, Samuel Galindo e Gustavo Cristaldo; Facundo Callejo e Martín Prost. Técnico: Claudio Biaggio.

Desfalques

Fortaleza

Calebe e Rossetto estão no departamento médico.

Nacional Potosí

Sem desfalques confirmados.

Quando é?