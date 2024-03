Onde assistir a Fortaleza x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Clássico-Rei será disputado nesta quarta-feira (20), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com mais de 35 mil ingressos vendidos, Fortaleza e Ceará se enfrentam na noite desta quarta-feira (20), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada, do Star+ e do DAZN no streaming e do Nosso Futebol no pay-per-view (veja a programação completa).

Classificado para a final do Campeonato Cearense após eliminar o Maracanã por 3 a 0, o Fortaleza volta as atenções para a disputa do Nordestão. O Leão do Pici ocupa a vice-liderança do Grupo B, com oito pontos, quatro a menos que o líder Bahia.

Do outro lado, o Ceará, também classificado para a final do Cearense após vencer o Ferroviário por 4 a 3, está na penúltima posição do Grupo A do Nordestão, com seis pontos, quatro a menos que o líder Sport.

Em 154 jogos disputados entre as equipes, o Ceará soma 50 vitórias, contra 44 do Fortaleza, além de 60 empates. No último encontro válido pela fase de grupos do Campeonato Cearense 2024, as equipes empataram por 3 a 3.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Kauan e Kervin; Moisés, Pikachu e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ceará: Richard; Raí Ramos, Ramon Menezes, Matheus Felipe e Matheus Bahia; Richardson, Guilherme Castilho e Lourenço; Aylon, Erick Pulga e Facundo Barceló. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques

Fortaleza

Hércules, Titi, Escobar e Dudu são desfalques.

Ceará

Daniel, Fernando Miguel e Bruninho estão fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 20 de março de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Arbitragem: Caio Max Augusto (árbitro), Jean Marcio dos Santos e Luis Carlos de França (assistentes), Luciano da Silva (quarto árbitro)