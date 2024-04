Onde assistir a Fortaleza x Altos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Nordeste 2024

Equipes entram em campo neste domingo (21), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Altos se enfrentam neste domingo (21), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Cruzeiro por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Fortaleza volta as atenções para a disputa do Nordestão. O Leão do Pici garantiu a classificação para a semifinal após terminar a primeira fase na vice-liderança do Grupo B, com oito pontos, 10 a menos que o líder Bahia.

Do outro lado, o Altos, atual campeão piauiense, volta ao campo após dez dias. Na primeira fase do Nordestão, a equipe terminou na terceira posição do Grupo B, com os mesmos oito pontos que o Fortaleza. Em oito jogos disputados, foram cinco empates, uma vitória e duas derrotas.

"Estudar faz parte, estudar e analisar o adversário e nós pegamos aí três, quatro jogos seguidos do Fortaleza, mas se me perguntarem qual vai ser a escalação deles para o domingo eu não, pois variam muito a escalação, mas o mais importante é que nessas ultimas escalações que estamos vendo, nos estamos preparados que é justamente não perder espaço dentro de campo", afirmou Flávio Araújo.

"Sabemos da diferença, mas confiamos na nossa equipe, é uma fase de um jogo só, temos capacidade de vencer ou levar para as penalidades para tentarmos uma sorte melhor", completou o técnico.

Prováveis escalações

Fortaleza: Santos; Dudu, Titi, Kuscevic e Bruno Pacheco; Kauan (Lucas Sasha), Pochettino e Kervin; Pikachu, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Altos: Careca; Luís Guilherme, Leandro Amorim, Ricardo e Arthurzinho; Hudson, Marcelinho e Brayann; Dhonata, Matheus e Rhuann. Técnico: Flávio Araújo.

Desfalques

Fortaleza

Gonzalo Escobar foi negociado com o Santos.

Altos

Roger Gaúcho, com dores no joelho, está fora.

Quando é?

Data: domingo, 21 de abril de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Arbitragem: Marcio dos Santos (árbitro), Brigida Cirilo e Rondinelle dos Santos (assistentes), Luiz Cesar de Oliveira (quarto árbitro), Jose Ricardo Vasconcellos (VAR)