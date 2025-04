Onde assistir a Fluminense x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (6), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (6), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Once Caldas na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Fluminense volta suas atenções para o Brasileirão em busca de recuperação. Na rodada de estreia, o Tricolor foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 0. A equipe será comandada por Renato Gaúcho, cujo retorno foi anunciado na última quinta-feira (3).

Como treinador, Renato Gaúcho esteve à frente do Fluminense em seis períodos: 1996, 2002-2003, 2003, 2007-2008, 2009 e 2014. Em 202 jogos, conquistou 86 vitórias, 52 empates, além de 64 derrotas.

Por outro lado, o RB Bragantino estreou no Brasileirão com um empate por 2 a 2 diante do Ceará e ocupa a sexta posição, com um ponto conquistado. No histórico de confrontos entre as equipes, foram disputadas 18 partidas, com sete vitórias do Fluminense, cinco do Massa Bruta e seis empates. No último duelo válido pelo Brasileirão de 2024, o Tricolor saiu vitorioso por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Silva, Juan Freytes, Renê, Hércules, Lima, Martinelli, Agustín Canobbio, Germán Cano, Jhon Arias.

RB Bragantino: Cleiton, Andrés Hurtado, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique, Juninho Capixaba, Gabriel, Matheus Fernandes, Ignacio Laquintana, Jhon Jhon, Vinicinho, Eduardo Sasha.

Desfalques

Fluminense

Otávio, Riquelme Felipe, Renato Augusto e Ganso estão fora.

RB Bragantino

Fernando , Nathan Mendes e Agustin Sant'Anna seguem no departamento médico.

Quando é?