Os times e títulos de Renato Portaluppi como técnico

Treinador está em sua quarta passagem no comando do Grêmio

O nome de Renato Portaluppi já estava na história do Grêmio pelos feitos como jogador, quando conquistou a Copa Libertadores e o Mundial Interclubes. Mas a lenda do Imortal também está marcado na história do clube pelo seu trabalho como treinador, onde já está em sua quarta passagem.

As duas primeiras passagens de Renato Gaúcho como técnico do Grêmio não foram as mais marcantes. Porém, na terceira passagem do treinador pelo clube, vieram as conquistas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, além de quatro títulos do Campeonato Gaúcho.

Abaixo, a GOAL mostra os times e títulos de Renato Gaúcho como técnico.