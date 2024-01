Onde assistir a Fluminense x Nova Iguaçu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste domingo (28), no Estádio Luso-Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo (28), às 18h10 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governardor, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa aqui).

Com o elenco titular ainda em fase de pré-temporada, o Fluminense retorna ao campo sob o comando do técnico Marcão. Até o momento, a equipe alternativa conquistou duas vitórias (contra a Portuguesa e o Audax-RJ por 1 a 0) e obteve um empate (diante do Volta Redonda por 1 a 1).

Do outro lado, o Nova Iguaçu também possui a mesma campanha do adversário até o momento. Na rodada de estreia, venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1, na sequência, empatou com o Flamengo por 1 a 1, e na última rodada venceu o Bangu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Fluminense: Vitor Eudes; Justen, Antônio Carlos, Luan Freitas e Rafael Monteiro; Felipe Andrade, Gustavo Apis e Arthur; Isaac, João Neto e Lelê. Técnico: Marcão.

Nova Iguaçu: Fabrício Santana; Cayo Tenório, Gabriel, Sérgio Raphael e Ítalo Silva; Ronald, Albert e Yago; João Victor, Carlinhos e Bill. Técnico: Carlos Vitor.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados

Nova Iguaçu

Não há desfalques confirmados.

Quando é?