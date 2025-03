Onde assistir a Flamengo x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Carioca 2025

Clássico dos Milhões será disputado neste sábado (8), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Vasco se enfrentam neste sábado (8), às 17h45 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Sergipe, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Distrito Federal e Juiz de Fora) na TV aberta, do sportv na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Em busca do 39º título do Campeonato Carioca, o Flamengo conquistou a classificação para a semifinal após encerrar na liderança da Taça Guanabara, com 23 pontos e aproveitamento de 69%. Como venceu o primeiro jogo do mata-mata por 1 a 0, o Rubro-Negro pode até perder por um gol de diferença.

Por outro lado, o Vasco precisa ganhar o jogo da volta por dois gols de diferença para se classificar para a final do Carioca. Na Taça Guanabara, o Cruzmaltino terminou em quarto lugar, com 17 pontos. Em 12 jogos disputados, foram quatro vitórias, cinco empates e três derrotas.

Em 406 confrontos entre as equipes, o Flamengo soma 161 vitórias, enquanto o Vasco venceu 132 vezes, além de 113 empates. No último duelo, válido pela Taça Guanabara 2025, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro (Varela), Erick Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta (Luiz Araújo), Gerson, Gonzalo Plata, Bruno Henrique.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho (Tchê Tchê), Coutinho, Nuno Moreira, Rayan, Vegetti.

Desfalques

Flamengo

Pedro, Everton Cebolinha e Michael estão lesionados.

Vasco

Adson, Guilherme Estrella e David seguem fora.

Quando é?