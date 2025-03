Onde assistir a Flamengo x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Carioca 2025

Fla-Flu será disputado neste domingo (16), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Fluminense decidem o título do Campeonato Carioca 2025 neste domingo (16), às 16h(de Brasília), no Estádio do Maracanã. A final terá transmissão ao vivo da Band e da Globo (para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Alagoas, Bahia, Maranhão, Piauí, Sergipe, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Distrito Federal e Juiz de Fora) na TV aberta, do sportv na TV fechada, do Premiere no pay-per-view e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa).

Em busca do 39º título do Campeonato Carioca, o Flamengo entra em campo com a vantagem do empate após a vitória por 2 a 1 no primeiro jogo. O Rubro-Negro conquistou a classificação para a final do após eliminar o rival Vasco na semifinal por 3 a 1 no placar agregado. Anteriormente, encerrou na liderança da Taça Guanabara, com 23 pontos e aproveitamento de 69%.

"A eliminatória está aberta, meu respeito é muito grande pelo adversário. Não muda nada. Para mim, como treinador, não muda ter essa vantagem. Vou trabalhar para vencer o segundo jogo", afirmou o técnico Filipe Luís.

Por outro lado, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Em caso de vitória simples, o título será decidido nos pênaltis. Na semifinal, o Tricolor eliminou o Volta Redonda por 4 a 0, enquanto na Taça Guanabara terminou em terceiro lugar, com 17 pontos.

Em 453 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 166 vitórias, contra 142 do Fluminense, além de 146 empates. Considerando apenas o Campeonato Carioca, foram 270 confrontos até o momento, com 99 vitórias do Rubro-Negro, 83 do Tricolor e 89 empates.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta, Gerson; Luiz Araújo e Plata.

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Ignácio, Renê; Otávio, Martinelli, Arias, Serna, Canobbio e Cano.

Desfalques

Flamengo

Luiz Araújo foi expulso no primeiro jogo e cumprirá suspensão, enquanto Wesley está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Michael, Bruno Henrique, Pedro e Matías Viña estão machucados.

Fluminense

Renato Augusto, Ganso e Lima seguem no DM, enquanto Juan Freytes está suspenso.

Quando é?