Flamengo, Vasco, Fluminense e Volta Redonda seguem na briga por uma vaga na final do Cariocão

A grande decisão do Campeonato Carioca se aproxima. Neste momento, as equipes disputam os jogos de volta das semifinais, com Flamengo, Vasco, Fluminense e Volta Redonda ainda na luta pelas duas vagas na final.