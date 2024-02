Onde assistir a Flamengo x Boavista ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo nesta terça-feira (20), no Estádio Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Boavista se enfrentam nesta terça-feira (20), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, da Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube.

Ainda sem perder no Cariocão, com cinco vitórias e três empates, o Flamengo pode retomar a liderança em caso de triunfo nesta terça. No momento, o Fluminense assume a ponta, com 21 pontos, enquanto o Rubro-Negro registra 18.

Do outro lado, o Boavista ocupa a sétima posição, com 12 pontos, e chega pressionado após uma derrota e três empates nos últimos quatro jogos disputados. Em 21 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 16 vitórias, contra uma do Boavista, além de quatro empates.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro.

Boavista: André Luiz, Mateus Ludke, Gabriel Almeida, Pablo Maldini, Sheldon, Alyson, Léo Costa, Crystopher, Matheus Alessandro, Gabriel Conceição, Matheus Lucas.

Desfalques

Flamengo

Allan, com distensão muscular, é desfalque.

Boavista

Sem desfalques confirmados.

Quando é?