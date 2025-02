Onde assistir a Ferroviário x Altos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (18), no Estádio Presidente Vargas, pela 4ª rodada do torneio; veja tudo o que você precisa saber

Ferroviário e Altos se enfrentam na noite desta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 4ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste 2025. A partida será transmitida pelo Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

O Ferroviário só não viveu o pior começo possível de campeonato pois conseguiu somar um ponto - mas foi só. A equipe cearense arrancou um empate nas primeiras três rodadas e ocupa a lanterna do Grupo A, a três pontos do G-4. Para não se enrolar na luta por uma vaga no mata-mata, precisa começar a pontuar.

E o Altos é justamente quem abre a zona de classificação à próxima fase, com quatro pontos e na 4ª posição. O time também viveu um início conturbado de torneio, perdendo na estreia e empatando na segunda rodada, mas se recuperou na última rodada, quando bateu o Fortaleza, por 2 a 1. A equipe está três pontos atrás do Vitória, líder da chave.

Prováveis escalações

Ferroviário: João Vitor; Rikelmy, Lucas Ramires, Iago Reis, Wesley Junio e Carlos Junio; Matheus Xavier, Gharib e Kevin Rivas; Samuel Almeida e Gustavo. Técnico: Tiago Zorro.

Altos: Careca; Negueba, Albert, Joécio e Jefferson; Marcos Antônio, Jonathan, Reinaldo e Dieguinho; Lucas Reis e Felipe Sales. Técnico: Franscisco Diá.

Desfalques

Ferroviário

Sem desfalques divulgados.

Altos

Leandro Amorim (suspenso), Rodrigão (quadro gripal), Igor Sanchs e Alan Pedro (lesionados).

Quando é?