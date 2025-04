Onde assistir a Ferroviária x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (17), na Arena Fonte Nova, em Araraquara; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ferroviária e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 3ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, via streaming (confira a programação completa).

A Ferroviária ainda não venceu na Série B. O time de Araraquara empatou suas duas partidas até aqui, ficando no 0 a 0 contra o Remo e, mais recentemente, no 1 a 1 com o Amazonas. O obejtivo, portanto, é de conquistar o primeiro triunfo na Segundona.

O Atlético-GO, enquanto isso, estreou com vitória, contra o Athletic, antes de empatar com o Botafogo-SP, na última rodada. Com cinco pontos, o Dragão é o 5° colocado e entra na rodada de olho na parte de cima da tabela.

Prováveis escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Maycon e Zé Mário; Alencar, Ricardinho, Ian Luccas, Albano e Wesley; Carlão.

Atlético-GO: Vladimir; Raí Ramos, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Léo Naldi, Rhaldney e Kauan; Marcelinho, William Pottker e Sandro Lima.

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques divulgados.

Atlético-GO

Sem desfalques divulgados.

Quando é?