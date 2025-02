Onde assistir a Everton x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), no Goodison Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Everton e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 16h30 (de Brasília), no Goodison Park, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o Bournemouth por 2 a 0 na Copa da Inglaterra, o Everton volta suas atenções para a disputa do Campeonato Inglês. Embalado por três vitórias consecutivas, a equipe ocupa a 16ª posição, com 26 pontos e aproveitamento de 37%.

Por outro lado, o Liverpool busca a recuperação após a eliminação na Copa da Inglaterra para o Plymouth, lanterna da segunda divisão inglesa, por 1 a 0. No Campeonato Inglês, os Reds lideram com 56 pontos, seis a mais que o Arsenal, segundo colocado. Em 23 jogos, a equipe soma 17 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

Prováveis escalações

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Gueye, Garner, Doucoure, Ndiaye; Beto.

Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Luis Díaz, Gakpo.

Desfalques

Quando é?

Premier League - Premier League Goodison Park

Últimos jogos

Confronto direto