Onde assistir a Deportivo Táchira x River Plate ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (2), no Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo; confira a transmissão e outras informações do jogo

Deportivo Táchira e River Plate se enfrentam na noite desta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, na Venezuela, pela primeira rodada do Grupo H da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Depois de duas derrotas consecutivas no Campeonato Argentino, o River Plate volta as atenções para a estreia da Libertadores. Em busca do quinto título, a equipe levantou o último troféu do torneio em 2018. Anteriormente, foi campeão em 1986, 1996, 2015.

Do outro lado, o Deportivo Táchira vem de vitória sobre o Metropolitanos por 2 a 0 no Campeonato Venezuelano. Em dois jogos entre as equipes, houve dois empates. No último encontro, ocorrido pela Libertadores de 2004, empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Deportivo Táchira: Camargo; Ruiz Díaz, Camacho e Benítez; Vargas, Cova, Robles e Figueroa; Hernández, Chacón e Rosendo.

River Plate: Armani; Herrera, González, Zabala e Enzo Díaz; Aliendro, Villagra (Kranevitter) e Nacho Fernández; Barco, Simón (Echeverri) e Miguel Borja.

Desfalques

Deportivo Táchira

Sem desfalques confirmados.

River Plate

Ramiro Funes, Gonzalo Martinez e Franco Mastantuono estão no departamento médico.

Quando é?

Data: terça-feira, 2 de abril de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo - San Cristóbal, VEN