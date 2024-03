Chaveamento da Libertadores 2024: os cruzamentos e jogos do mata-mata até a final

Confira todas as informações sobre a Copa Libertadores 2024

A busca pela glória eterna, o título mais cobiçado do futebol sul-americano, começa. A competição mais acirrada do continente pulsa em cada chute, em cada dividida, em cada defesa espetacular. Libertadores é sinônimo de gol perdido no último minuto, viradas épicas e eliminações dolorosas. É rivalidade histórica de clubes tradicionais, a disputa entre paises que respiram futebol.

Nesta edição da Copa Libertadores, o Brasil terá sete representantes: o atual campeão Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Atlético-MG e Botafogo. Este último foi o mais recente classificado à competição por meio da Pré-Libertadores, etapa preliminar da competição.

A seguir, a GOAL fornece detalhes sobre todas as etapas do maior torneio entre clubes da América do Sul.