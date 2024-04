Onde assistir a Cuiabá x Lanús ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Lanús se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado com a vitória sobre o União Rondonópolis por 1 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Matro-Grossense, o Cuiabá volta as atenções para a estreia na Sul-Americana. A equipe brasileira está no Grupo G ao lado de Deportivo Garcilaso, Lanús e Metropolitanos.

Do outro lado, o Lanús, campeão em 2013 ao venceu a Ponte Preta na decisão por 2 a 0 no placar agregado, busca novamente levantar o troféu da Sul-Americana. Na última rodada do Campeonato Argentino, a equipe empatou com o Unión de Santa Fe por 2 a 2.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Bruno Alves, Allyson, Marllon e Railan; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Max; André Luís, Clayson e Deyverson. Técnico: Luiz Fernando Iubel.

Lanús: Lucas Acosta; Juan Cáceres, Nery Domínguez, Abel Luciatti e Julio Soler, Brian Aguirre, Felipe Peña, Luciano Boggio e Ramiro Carrera; Marcelino Moreno e Walter Bou. Técnico: Ricardo Zielinski.

Desfalques

Cuiabá

Matheus Alexandre e Lucas Fernandes estão fora.

Lanús

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 3 de abril de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal - Cuiabá, MT

Arbitragem: Gery Vargas (árbitro), José Antelo e Edwar Saavedra (assistentes), Dilio Rodriguez (quarto árbitro), Fernando Vejar (VAR)