Onde assistir a Cuiabá x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Goiás se enfrentam na noite desta quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Após perder o primeiro jogo por 1 a 0, o Cuiabá volta ao campo precisando vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Até o momento, o Dourado eliminou o Real Noroeste por 4 a 1 e a Portuguesa-RJ nos pênaltis, com um placar de 4 a 3.

Do outro lado, o Goiás entra em campo com a vantagem do empate para seguir na competição. Para o confronto, o técnico Márcio Zanardi trata como dúvida a presença de Sander. Caso não esteja apto, Cristiano é o mais cotado para assumir a posição.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves (Allyson) e Rikelme; Lucas Mineiro (Denilson), Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Clayson, Derik Lacerda e Isidro Pitta.

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson Felipe e David Braz; Diego, Marcão, Rafael Gava e Cristiano (Sander); Welliton, Thiago Galhardo e Paulo Baya.

Desfalques

Cuiabá

Gabriel e Alan Empereur estão fora.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 23 de maio de 2024

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal - Cuiabá, MT