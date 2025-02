Onde assistir a CSA x Sampaio Corrêa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), pela terceira rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na internet

O CSA, de Alagoas, recebe o Sampaio Corrêa, do Maranhão, na noite desta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceio, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no streaming (veja a programação completa aqui).

No Grupo B, o CSA tem três pontos, conquistados com uma vitória de 2 a 1 sobre o Confiança, mas sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Ceará. Já o Sampaio Corrêa ocupa a lanterna da chave, com apenas um ponto, fruto de um empate contra o América-RN, além de uma derrota contundente por 4 a 0 para o Bahia.

Prováveis escalações

CSA: Georgemy; Ilson, Islan, Wanderson, Roberto; Vander, Gustavo, Alvaro; Guilherme, Brayann e Igor Bahia. Técnico: Higo Magalhães.

Mais artigos abaixo

Sampaio Corrêa: Rhuan; Jo, Eduardo, Fabio, Thiago; Isaias, Cavi, Alan; Pimentinha, Adriano e Alan James. Técnico: Felipe Surian.

Desfalques

CSA

Sem desfalques confirmados.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?