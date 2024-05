Onde assistir a Cruzeiro x Universidad Católica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (30), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Universidad Católica se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo no streaming do Paramount+ (veja a programação completa).

Na vice-liderança do Grupo B, com nove pontos, o Cruzeiro precisa vencer para se classificar direto para as oitavas de final da Sul-Americana. Até o momento, a Raposa está invicta com duas vitórias e três empates no torneio.

Do outro lado, a Universidad Católica está na liderança do Grupo B, com 11 pontos e um aproveitamento de 73%. A equipe precisa de apenas um empate para garantir a vaga nas oitavas de final de forma direta.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Barreal; Robert (Vitinho) e Rafa Silva.

Universidad Católica: Romo; Vallecilla, Minda, Grillo e Loor; Clavijo; Fajardo, Vivar, Nieto e Rodríguez; Ismael Díaz.

Desfalques

Cruzeiro

Filipe Machado negocia a saída para o Ludogorets, enquanto Juan Dinenno, Arthur Gomes e Mateus Vital estão machucados.

Universidad Católica

Martínez Montagnoli cumprirá suspensão.

Quando é?