Onde assistir a Cruzeiro x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (5), no Estádio Kleber Andrade; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 21h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o Cruzeiro está na briga para entrar no G-4. Com 35 pontos, a Raposa está a um do adversário Fortaleza, que fecha o G-4. Para o confronto, Zé Ivaldo volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na vitória sobre o Botafogo por 3 a 0 na última rodada.

Do outro lado, o Fortaleza, com 36 pontos, quer reduzir a diferença de sete pontos para o líder Botafogo e se manter na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Nos últimos cinco jogos, foram cinco vitórias e um empate.

Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma oito vitórias, contra três do Fortaleza, além de cinco empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2024, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

Fortaleza: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Cardona, Bruno Pacheco; Rossetto, Zé Welison, Pochettino (Moisés); Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Desfalques

Cruzeiro

Rafa Silva e Gabriel Veron estão machucados.

Fortaleza

Tinga, Machuca, Pochettino e Martínez estão machucados, enquanto Hércules cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: segunda-feira, 5 de agosto de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Kleber Andrade - Cariacica, ES