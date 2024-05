Onde assistir a CRB x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (17), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Vila Nova se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 19h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela sexta rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Com um campanha irregular na Série B, o CRB volta ao campo após a derrota para o Avaí por 2 a 1. Com cinco pontos, a equipe registra uma vitória, dois empates e duas derrotas. Um aproveitamento de 33%. Já o Vila Nova está na briga pela parte de cima da tabela. Com nove pontos, o time soma três vitórias e duas derrotas na Série B.

"O Vila Nova tem uma boa equipe, mas a gente sabe que em casa tem que ganhar. Acho que o Campeonato Brasileiro é muito dinâmico, assim, você pode pegar o último da tabela e o primeiro que é a mesma coisa. Aconteceu ontem com o Ituano, a gente fala que não tem rival, assim, direto. O primeiro pode ganhar do último, o último ganhar do primeiro... A gente tem que concentrar no próximo jogo, vencer e seguir nessa sequência de vitórias.", afirmou Facundo Labandeira.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Gustavo Henrique e Willian Formiga; Falcão, Rômulo e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Jemmes, Anderson Conceição e Eric; Ralf, Cristiano, Geovane e Alesson; Igor Torres e Juan Christian (Henrique Almeida).

Desfalques

CRB

Saimon está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Quando é?