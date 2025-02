Onde assistir a CRB x Sousa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19), no Estádio Rei Pelé, pela 4ª rodada do torneio; veja tudo o que você precisa saber

CRB e Sousa se enfrentam na noite desta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 4ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste 2025. A partida será transmitida pelo Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

O embate vale por confronto direto por vaga no G-4. Sexto colocado e com três pontos somados, o CRB ainda não perdeu a invencibilidade no torneio, mas também não venceu. O objetivo, portanto, será quebrar apenas uma dessas marcas no Rei Pelé - a segunda, de preferência.

O Sousa vem logo atrás, com a mesma pontuação - a diferença é que venceu um compromisso, também acumulando duas derrotas. A equipe de Paulo Foiani quer também emplacar uma boa sequência na Lampions, dada a boa campanha no Paraibano, no qual é líder e ainda não perdeu.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Segovia, Henri e Vitinho (Willian Bahia); Lucas Kallyel, Higor Meritão e Gegê (Danielzinho); Vinícius Barata, Léo Pereira, Anselmo Ramon. Técnico: Humberto Louzer.

Sousa: Bruno Fuso; Iranilson, Marcelo Duarte, Uesles e Fernando Ceará; Hebert Cristian, Patrik Dias e Felipe Jacaré; Ian Augusto, Elielton e Diego Ceará.. Técnico: Paulo Foiani.

Desfalques

CRB

Yan Souto e David da Hora (lesionados).

Sousa

Diego Viana e Jackson (lesionados).

Quando é?